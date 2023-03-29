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反對中國滲透義媒 義大利媒體編輯發聲明抗議

2023/3/29 20:01（3/29 21:10 更新）
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義大利財經媒體「24小時太陽報」發行週日特刊報導「焦點中國」，引發該報編輯委員會不滿，認為這純粹是為吸引赴中投資的宣傳。編委會發布新聞稿抗議。（圖取自4小時太陽報網頁ilsole24ore.com）
義大利財經媒體「24小時太陽報」發行週日特刊報導「焦點中國」，引發該報編輯委員會不滿，認為這純粹是為吸引赴中投資的宣傳。編委會發布新聞稿抗議。（圖取自4小時太陽報網頁ilsole24ore.com）
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（中央社記者陳攸瑋羅馬29日專電）義大利財經媒體「24小時太陽報」發行週日特刊報導「焦點中國」，但內容及標題引發該報編輯委員會不滿，認為這純粹是為吸引赴中投資的宣傳。編委會發布新聞稿抗議，無異為中國滲透義大利媒體開了第一槍。

「蟻報」（Le Formiche）昨天報導，「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）的編委會對26日刊出長達4頁的「焦點中國」（Focus China）內容不滿，標題更被記者形容為「雄辯」。

報導指出，「焦點中國」內容從「2022年中國GDP創歷史新高」到「外資企業對中國投資仍是重中之重」，再到「中國，外商投資熱點」，純粹都是為了吸引義大利對中國的投資而進行宣傳。

「24小時太陽報」編輯組成的編委會在與公司溝通未果情況下逕自發布抗議聲明，也為中國滲透義大利媒體開了第一槍。

編委會表示，他們曾向「24小時太陽報」要求「刊物出版前都要進行事前編審，以便來得及修改相關內容，但這個要求被明顯忽視」。

編委會強調反對中國的政治宣傳，把缺乏民主基本要素的國家置於報章版面上是不適切的，不是有錢就可以買版面，這是不合適的政治宣傳。凡此獨裁行徑會使政治多元主義、意見和言論自由、尊重少數意見消失。

除此之外，「24小時太陽報」記者說：「此現象已存在一陣子，早在去年12月和最近，我們代表編輯人員抱怨關於中國新聞的形式和內容」，但此情況依然存在。

聲明強調，一家聲稱具有包容性和永續發展的公司，卻在這段時間裡呼籲編輯人員在編輯時應考量「24小時太陽報」集團的「道德和物質利益」，他們要求知道刊出長達4頁的「焦點中國」背後的道德和利益究竟是什麼。（編輯：黃自強/韋樞）1120329

#中國
#24小時太陽報
#義大利
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