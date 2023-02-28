義大利是否續簽一帶一路需協調 總理訪中成關鍵

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（中央社記者陳攸瑋羅馬28日專電）義大利官員認為是否與中國續簽一帶一路備忘錄，有必要與歐洲國家、美國、北約國家一起協調行動，因為聯盟就是聯盟，不只是軍事聯盟。學者分析，總理梅洛尼北京之行的時間和一帶一路的未來相關。

「蟻報」（Le Formiche）27日報導指出，義大利農業、糧食主權和林業部長羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）表示：「關於備忘錄的更新，我們將非常謹慎地行事，這是過去沒有的。我指的是前總理孔蒂（Giuseppe Conte）政府存在灰色地帶」。

羅洛布里吉達進一步表示，是否與中國續簽一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），有必要與歐洲國家、美國、北約國家一起協調行動，因為聯盟就是聯盟，不僅僅只是軍事聯盟。

羅洛布里吉達不僅是義大利農業、糧食主權和林業部長，同時也是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的姐夫，也是最常聽到政府消息的親信。

事實上，美國總統拜登也呼籲七大工業國集團（G7）發起「一帶一路」替代方案以制衡中國。這是世界上最富有的國家第一次討論一個直接與中國「一帶一路」倡議競爭的可供選擇方案。

前陣子中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪義，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）與王毅會面前曾對學者談到：「現在談論一帶一路為時過早，還有其他更緊迫和緊急情況」，與王毅會面後他則對外說：「義大利目前正進行評估，會在適當時候決定做什麼」。

王毅雖然會見了義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella），但是並沒會晤實際掌握權力的梅洛尼，也引起外界關注。義媒分析，義大利正在盡可能拖延一帶一路的正式討論與承諾續簽。

羅洛布里吉達解釋，中國確實是一個有利且非常重要的貿易夥伴，但也有缺點。中國發展模式、觀點與義大利相去甚遠，兩國在尊重工人權利、俄烏戰爭、氣候變遷和非洲議題上有著非常不同的態度。他補充說：「國際法和自由必須得以捍衛。對我們來說，這是捍衛民主國家的教條」。

拿坡里東方大學副教授兼ChinaMed 研究團隊主任法德拉（Enrico Fardella）分析梅洛尼北京之行和一帶一路的未來是相關的，他對「蟻報」說：「梅洛尼若選擇在年底訪問北京將意味著保證一帶一路倡議諒解備忘錄的續簽」。

相反的，如果在夏季前訪問北京，梅洛尼可以有時間保留一定的餘地。即使最終續簽也不會像第一次簽署一帶一路時那樣盛大舉行。（編輯：韋樞）1120228