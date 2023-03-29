更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/232
首頁 / 國際

俄警告瑞芬加入北約將成合法報復目標 瑞典召見俄大使

2023/3/29 20:13（3/29 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為瑞典外交部長比爾史特龍。（路透社）
圖為瑞典外交部長比爾史特龍。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯德哥爾摩29日綜合外電報導）瑞典今天表示，將召見俄羅斯大使塔塔林則夫，因為他表示，瑞典和鄰國芬蘭若加入北大西洋公約組織，將會成為俄羅斯「報復性措施」的「合法目標」，包括軍事行動。

法新社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，兩個北歐鄰國瑞典、芬蘭去年5月結束長達數十年軍事不結盟政策而決定加入北大西洋公約組織（NATO）。

俄羅斯駐瑞典大使塔塔林則夫（Viktor Tatarintsev）昨天表示，一旦芬、瑞加入北約，將會成為俄羅斯「報復性措施」的「合法目標」。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）表示，外交部將召見俄羅斯大使就如此公然企圖影響駐在國政策提出澄清。

他強調：「瑞典的安全政策由瑞典作決定，而不是其他人。」

在此之前，塔塔林則夫在使館官網聲明中將俄羅斯對瑞典的僵局變本加厲。

他警告：「如果有任何人相信這（指北約會籍）可以在某種程度上絲毫改善歐洲安全，可以肯定此一懷抱敵意集團的新會員，將會成為俄羅斯報復性措施的合法目標，包括軍事措施。」

他表示，加入北約不但不能讓瑞典更安全，還是「向深淵邁出一步」。

他表示，芬蘭和瑞典入會後，俄羅斯和北約的邊界總長度將會幾乎倍增。

取得北約會籍須經30個會員國全數批准，芬蘭入會案本週獲匈牙利批准後，目前正等待土耳其行動。安卡拉已經暗示將會很快批准。

瑞典入會案目前則遭到匈牙利反對，尤其在一連串外交齟齬後，持續面臨土耳其阻撓。

不過斯德哥爾摩仍期盼能於北約7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）進行下屆高峰會前入會。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1120329

#瑞典
#北約
#俄羅斯
延伸閱讀
芬蘭入北約申請 匈牙利國會通過芬蘭申請加入北約 土耳其和匈牙利啟動批准程序土耳其在野陣營歐洲政策 與艾爾段對抗姿態劃界外媒揭俄國擬秘密計畫顛覆摩爾多瓦 力阻加入北約傾向西方
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
芬蘭入北約申請 匈牙利國會通過