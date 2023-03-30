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瑞士擬重啟與歐盟談判 盼達成廣泛合作協議

2023/3/30 13:11
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（中央社日內瓦29日綜合外電報導）瑞士今天表示準備恢復與歐盟談判，以達成合作協議。瑞士2021年突然宣布終止多年談判，使其最大貿易夥伴大感震驚。

法新社報導，瑞士政府表示，已在今天的閉門會議中同意與歐盟「制定談判授權的主要範圍」。

根據聲明，當局已要求瑞士外交部和司法部以及經濟事務、教育與研究部（EAER）在6月底前做好上述準備。

與此同時，「將繼續努力釐清與歐盟的共同點，以便開始談判」。

歐盟執行委員會樂見這項舉措，大讚與瑞士關係的「積極動能」。

瑞士2021年5月突然決定終止多年來與歐盟就廣泛合作協議進行的談判後，布魯塞爾和伯恩之間的關係一直很緊張。

歐盟與瑞士的關係目前受到一系列協議約束，10多年來，雙方一直進行討論以達總體一致協議，讓管理雙方關係的法律框架能夠協調。

但在歐盟拒絕對瑞士提出的要求讓步，排除與國家援助、工資保護和行動自由有關的關鍵問題後，談判陷入僵局。

從那時起，瑞士一直試圖透過所謂的探索性討論來收拾殘局，並與布魯塞爾建立共同點。

伯恩當局表示，截至目前已舉行8輪這類探索性會談，4月20日將進行下一輪這類討論，除此之外，每週將舉行一次技術性會談。

「現在的任務是為剩餘的未決問題制定解決方案，以便為準備談判授權建立共同基礎。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120330

#歐盟執行委員會
#瑞士
#法新社
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