資安惹議 TikTok紐澳分公司撇清：我們不是中國

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡31日專電）TikTok資安疑慮引發多國關注，紐澳分公司總經理韓特近日受訪疾呼TikTok相當安全，不應因為源自中國就被針對。他認為TikTok爭議涉及地緣政治，「無論你怎麼看中國，我們都不是中國」。

北京字節跳動（ByteDance）旗下的短影音應用程式TikTok相當熱門，光是在澳洲用戶就達700萬，但近期越來越多人憂心用戶定位及瀏覽史等數據被傳輸至中國，美、加去年底即祭出TikTok禁令，歐盟也宣布跟進。

如今在美國、澳洲、英國和加拿大組成的情報共享網路「五眼聯盟」（Five Eyes）中，只剩下澳洲仍在考慮是否禁止政府公務設備安裝TikTok。

TikTok澳洲及紐西蘭分公司總經理韓特（Lee Hunter）這兩週來連番受訪，強調外界對TikTok有許多誤解，並指TikTok是因為與中國的關係而被點名。

「澳洲人報」（The Australian）報導，TikTok澳洲分公司曾表示不會與中國政府共享任何資訊，但去年證實在中國也能取得澳洲用戶數據後掀起資安疑慮。韓特29日接受澳洲廣播公司電台（ABC Radio）訪問時強調，用戶可以安全使用TikTok。他也鼓勵自己的家人上TikTok。

談到2017年中國國家情報法規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」時，韓特說TikTok不是唯一與中國有聯繫的公司，「外界常談到2017年這條安全法。我們當然在中國有員工，但不只有我們是這樣」。

韓特說，「許多澳洲銀行和電信公司會在隱私政策中聲明在中國也有員工，並與他們共享數據。所以我們不是唯一這麼做的公司」。

韓特表示，沒有證據可支持民眾數據面臨風險的說法。此外，對TikTok抱持疑慮的人，大部分都不是用戶，「我認為現在的狀況是我們陷入了一個更廣泛的地緣政治問題」。

韓特強調：「許多國家和中國的關係顯然存有緊張，無論你怎麼看中國，我們都不是中國。」

「澳洲人報」日前指出，澳洲總理府及內閣高階官員表示憂心政府對TikTok等社群媒體應用程式進行安全審查可能會釀成外交風險。

澳洲內政部近日完成對政府設備使用TikTok等社群媒體平台的隱私及安全風險評估，政府正在斟酌評估報告的建議。

據了解，內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）對此公開回應把建議提交內閣的時間還沒定案。歐尼爾的發言人表示，政府正在研究評估報告列出的建議。

澳洲廣播公司（ABC）指出，澳洲政府很有可能會告知所有政府工作人員從公務設備中刪除TikTok。（編輯：周永捷）1120331