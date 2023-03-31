彭博：TikTok網紅和韓劇助攻 台灣珍奶熱席捲全美

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（中央社紐約31日綜合外電報導）過去兩年台灣珍珠奶茶在世界各地極受歡迎，尤其是在美國。2022年貿易數據顯示，美國從台灣進口的最大宗食品，是製作珍珠粉圓的原料。

彭博報導，珍奶在美國成為主流要歸功於短影音平台TikTok上的網紅拍自己喝珍奶的影片，加上韓流席捲全球助攻，韓國流行偶像和影視明星都熱愛珍奶，引起粉絲跟風。

總部在台北的CoCo都可事業發展副主管Kody Wang說：「需求大幅增加。我們現在看到對亞洲文化越來越了解，部分原因是韓國流行音樂和韓劇大受歡迎。」CoCo都可2019年至2022年間在北美門市數量增加77%。

2022年，美國進口約3050萬公斤珍珠粉圓原料樹薯粉或澱粉替代物，台灣政府將這項貿易類別視為珍奶銷售的指標。根據美國國際貿易委員會（USITC）的數據，按價值計算，台灣業者的市占達69%。

根據彭博對聯合國最新貿易數據的分析，2021年台灣樹薯粉產品出口額增加23%至逾1億美元，是排名第2的泰國的約3倍。

雖然台灣珍奶在美國的平均售價比泰國類似飲品貴64%，但獨霸市場的程度還在增加。

分析公司Future Market Insights估計，2023年美國珍奶市場規模達6.4億美元，10年內將成長到22億美元。

根據美國點評網站Yelp的數據，2019年至2022年期間，亞洲人口眾多且不斷成長的7個美國城市聚落，珍奶店數量激增60%以上。芝加哥地區增幅最大，其次是費城。

創立於紐約皇后區的功夫茶在美國擁有350多家分店，目標是在2023年實現2.4億美元銷售額。根據Yelp的資料，功夫茶是美國最大的珍奶連鎖店。

有些品牌甚至聘請國際知名韓星作為形象大使，例如紅遍全球的Netflix影集「梨泰院Class」演員朴敘俊，就是台灣品牌貢茶的代言人。

日本私募股權公司Unison Capital於2014年收購貢茶的韓國子公司，並在幾年後接管全球業務。據韓國媒體報導，Unison Capital在2019年以約3500億韓元（約新台幣81億元）的價格將貢茶賣給總部位於波士頓的TA Associates，幾乎是其投資金額的5倍。

在此同時，台灣業者樂見全球對珍奶的興趣大爆發，並提高生產珍珠粉圓的產能。

上統食品董事長陳家昇說，台灣的原料非常齊全，只有在這裡才能夠一次找全。這家公司將於4月在台灣開設全自動珍珠粉圓工廠，以幫助滿足需求。全天候運作的工廠產能會提高3倍，人力將是其他工廠的1/3。

陳家昇說：「我們希望美國市場能作為將珍奶散播到全世界的孵化器。」（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120331