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極端春季天氣發威 龍捲風襲美阿肯色州釀2死

2023/4/1 13:26
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（中央社小岩城31日綜合外電報導）美國官員表示，阿肯色州首府小岩城和鄰近城鎮今天遭強烈龍捲風重創，造成至少2人喪生、數十人受傷，許多建築物的屋頂和牆壁被掀起、車輛被吹翻、樹木和電線桿傾倒。

路透社報導，龍捲風今天下午襲擊阿肯色州首府、人口最多的小岩城（Little Rock）後，當地唯一大型創傷中心阿肯色醫科大學（University of Arkansas for Medical Sciences）宣布一級大規模傷亡警戒。

美國出現大範圍極端春季天氣，中心地區遭多個猛烈雷爆席捲，其中一個雷暴引發這場龍捲風。

阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）在深夜召開的記者會中表示，這場龍捲風在阿肯色州溫尼（Wynne）至少奪走2人性命。溫尼位於小岩城東方約160公里處，接近田納西州州界。

小岩城市長史考特（Frank Scott Jr.）告訴媒體，該市有近30名傷者被消防局和其他緊急救難人員送往地區醫院，還說「感謝上帝，我們沒有任何人員罹難」。

警方表示，小岩城西端多個地區首當其衝、受創最嚴重，史考特形容財產損失「規模相當大」。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120401

#阿肯色州
#小岩城
#史考特
史考特
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