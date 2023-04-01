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聯準會理事：通膨展望已惡化 升息行動恐延長

2023/4/1 17:28
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）的一名高層官員今天警告，美國通貨膨脹情況自今年初以來已經惡化，這可能導致聯準會打擊物價上漲的持續行動延長。

法新社報導，聯準會（美國央行）利率政策訂定委員會投票成員之一庫克（Lisa Cook）在俄亥俄州一場經濟會議上發表預備講稿時說，如果數據「顯示經濟力道持續，且通貨膨脹降溫速度減緩」，那麼聯準會「可能還有更多工作要做」。

聯準會為了積極嘗試讓處於歷史高點的通貨膨脹率朝其長期目標2%下降，自去年3月以來已9度調升基準放款利率，且間隔短暫。

不過，在美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）近期因利率曝險情況令人擔憂而戲劇性倒閉、掀起銀行業風暴後，聯準會已因此重新考慮在3月進行較大幅度升息，最終選擇了幅度較小的升息0.25個百分點（1碼）。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在利率決議後暗示，聯準會可能只會再升息1次，就讓當前升息循環告一段落。

今天稍早公布的數據顯示，聯準會偏好的衡量通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE Index）2月漲幅下降。然而，庫克在今天的演說中示警，去除波動的食物和能源價格後，美國核心通膨率依舊遠高於聯準會希望見到的水準。

她表示：「通膨景象甚至比今年稍早看似情況更不利。整體而言，新進數據可能暗示，今年通膨率會稍微升高、經濟成長更強勁。」

但庫克也說，她會「密切觀察銀行業情勢發展。銀行業有可能讓信貸環境收緊，進而抵銷一些經濟力道」。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1120401

#聯準會
#庫克
#美國
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