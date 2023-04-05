修復雙邊關係 沙國與伊朗外長將於北京會面

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（中央社利雅德5日綜合外電報導）伊朗官員和沙烏地報紙表示，沙烏地阿拉伯與伊朗的外交部長將在明天於北京會面。經中國斡旋重新建交後，這兩個中東宿敵正努力協商外交修睦的下一步。

路透社報導，沙國外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）與伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）間的正式會面，將是兩國外長7年多來的首次。

兩國多年的敵對導致中東衝突火上加油後，德黑蘭與利雅德當局上個月在中國促成的重大協議中，同意結束雙方的外交分歧，並重啟兩國大使館。

一位伊朗高層官員告訴路透社：「由於此項協議經中國促成，兩國外長同意4月6日於北京會面。」

沙烏地「中東日報」（Asharq Al-Awsat）引述利雅德不具名消息來源報導，選擇中國是「北京在達成協議和促使兩國溝通方面扮演積極角色的延伸」。

「中東日報」另指出，兩國將在會中討論上個月宣布的恢復外交關係及互派使節的安排。

2016年，沙烏地處決什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr），引爆兩國爭端，伊朗抗議群眾攻擊沙國外交使領館，促使利雅德當局與伊朗斷交。沙國隨即要求伊朗外交官於48小時內離境，同時撤離德黑蘭的沙國使館工作人員。（譯者：王嘉語/核稿：徐崇哲）1120405