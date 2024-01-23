假語音電話籲民眾勿投初選票 新罕布什爾州要查

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（中央社新罕布什爾州曼徹斯特22日綜合外電報導）一個冒充美國總統拜登的自動語音電話（robocall）疑似呼籲民眾切勿在新罕布什爾州初選投票，該州檢察長今天表示他們已以「企圖壓制選民」方向進行偵辦。

法新社報導，這通假電話的聲音聽起來就像民主黨籍總統拜登，語音告訴選民說，「要緊的是，你把你這一票保留到11月大選」。

這個電話語音還說：「在這個星期二（新罕布什爾州初選）投票，只會讓共和黨人再次選出川普。你這一票可以左右11月大選，而非這個星期二（的初選）。」

這通訊息第一句話是「真是一派胡言（malarkey）」，而「一派胡言」是拜登很常講的詞。

新罕布什爾州檢察長辦公室宣布已經展開調查，並說這通電話「疑似是人工生成的」。

辦公室聲明說：「這些訊息疑似藏有擾亂新罕布什爾州總統初選並壓制新罕布什爾州選民的不法企圖」。

拜登競選團隊總幹事羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）表示，他們考慮針對這通假自動語音電話採取更多行動。她說：「散播假訊息來壓制投票、蓄意破壞自由公平選舉的行為，絕對不能袖手旁觀。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新罕布什爾州初選選票並不會有拜登的名字，這是因為新罕布什爾州和民主黨全國委員會（Democratic National Committee）對初選日期有爭議。新州向來是全美初選（primary）第一站，民主黨全國委員會卻希望將日期往後移，讓兩方不歡而散。

這導致拜登支持者做出「手寫投票」補救措施，呼籲民眾以在選票上寫出拜登名字的方式，將票投給他。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130123