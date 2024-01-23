墨國長頸鹿揮別孤單 動身前往2000公里外動物園

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（中央社墨西哥市22日綜合外電報導）在動保人士奔走下，墨西哥北部一頭住在惡劣環境下的孤單長頸鹿，如今正動身搬往一座野生動物園展開新生活。

這頭名為「貝尼托」（Benito）的公長頸鹿昨天從美墨邊境附近的華雷斯城（Ciudad Juarez）啟程前往墨國中部普艾布拉州（Puebla）的Africam Safari野生動物園，這趟旅途長約2000公里。

法新社報導，根據動物園管理部門說法，貝尼托會和其他長頸鹿一同住在更接近牠天然棲地的環境下。

動物園園長卡馬丘（Frank Camacho）說：「重要的是，貝尼托必須處於有利的條件下，在一個可以控制溫度的圍欄中，並提供牠所需的所有食物。」

牠補充表示：「我們會讓貝尼托融入一個非常龐大且多樣性的群體，有成體也有幼體。」

這趟公路之旅預計將耗上50個小時，過程中貝尼托會被安置在一個特殊拖車裡，由一群專家陪伴。

此前，動保人士批評貝尼托在華雷斯城的生活環境不適合牠，只能任由極端溫度擺布，因而發起運動要拯救貝尼托。

今年1月中，法官下令讓貝尼托貝送往普艾布拉州。

這項活動獲得總部位於美國的動保團體「善待動物組織」（PETA）支持，該組織呼籲支持者「替在墨西哥的孤單長頸鹿發聲」。

善待動物組織指出，貝尼托之前一直生活在一處「遍地垃圾的圍場裡，該地區經歷極端氣候情況，缺乏綠草、蔭蔽和適當庇護」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130123