李強會見日本經濟代表團 日方促撤銷水產品禁令

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中國國務院總理李強今天在北京會見日本經濟代表團，表達歡迎日企繼續投資中國，希望日方為中企提供開放、公正、非歧視的營商環境。日方則提交建議書，促請中方撤銷對日本水產品的進口禁令。

新華社報導，李強25日上午在北京人民大會堂會見日本經濟團體聯合會會長十倉雅和、日中經濟協會會長進藤孝生、日本商工會議所會長小林健率領的日本經濟界訪問團。日本主要企業負責人共200餘人出席。

李強表示，當前，中日關係正處於承前啟後的關鍵時期。去年11月，中國國家主席習近平與岸田文雄首相在舊金山舉行會晤，達成一系列重要共識，為兩國關係發展提供了重要戰略引領。中日各界要共同努力，重溫兩國邦交正常化的初心，堅持和平、友好、合作的正確方向，把「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識落到實處，推動中日關係重回健康發展軌道。

他說，希望日方「妥善處理歷史、台灣等原則性問題」。

李強說，中日經濟深度交融，經貿合作發揮著兩國關係「壓艙石」和「推進器」的重要作用。中方願同日方深挖合作潛力，繼續分享發展機遇，支持兩國企業加強在科技創新、數位經濟、綠色發展、醫療養老等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，實現更高水準優勢互補和互利共贏。希望日本經濟界為中日合作共贏發揮積極影響。

他強調，中國堅持對外開放的基本國策，將繼續縮減外資准入負面清單，落實好全面取消製造業領域外資准入限制，保障外資企業國民待遇，持續努力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎日本等各國企業繼續投資中國。希望日方更好地為在日中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。

據日本共同社報導，日本經濟代表團向李強遞交建議書，促請中方撤銷對日本水產品的進口禁令。建議書內容還包括希望中方提高修訂後「反間諜法」的透明度，恢復疫情前的短期逗留免簽證措施；並指中美對立導致全球分裂，敦促致力改善雙邊關係。

不過，新華社報導未提及日本經濟代表團提出的建議。

中國為反制日本福島第一核電廠的「核處理水」排海，去年8月底開始全面停止日本水產品輸入。（編輯：楊昇儒）1130125