打擊貪腐提升透明 澤倫斯基公布近2年收入

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）今天公布他個人兩年來的所得，是烏國促進透明度、根除貪腐工作的一環。

路透社報導，澤倫斯基在總統官網貼文指出，他的收入於2021年下滑；2022年2月底俄羅斯全面入侵烏克蘭後，他的所得進一步減少。這是澤倫斯基首次公開個人收入。

2021年，即俄侵烏的前一年，澤倫斯基及家人申報的收入為烏克蘭幣「荷林夫納」1080萬元（約新台幣885萬元），比前一年減少烏幣1200萬元。2021年的數字包括了出售14萬美元（新台幣442萬元）的政府債券收入。

2022年，澤倫斯基一家收入進一步降至烏幣370萬元，這是因為戰爭爆發，導致他房地產租金的收入減少。

為達到加入歐洲聯盟的嚴苛標準，澤倫斯基早已呼籲公職人員公開申報個人收入，作為烏國提升透明度、根除貪腐工作的一環。

此外，提供烏克蘭武器和財援的西方盟國，以及諸如國際貨幣基金（IMF）等的國際組織，也都要求基輔當局保證會全力打擊國內腐敗情況。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130129