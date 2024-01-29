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土耳其教堂槍擊案捕獲2槍手 伊斯蘭國宣稱犯案

2024/1/29 19:52
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（中央社伊斯坦堡29日綜合外電報導）土耳其內政部長耶里卡亞表示，土耳其當局已捕獲昨天在伊斯坦堡一座教堂禮拜當中擊斃一名男子的2名槍手，兩人據信與伊斯蘭國（Islamic State）有關聯。

路透社報導，耶里卡亞（Ali Yerlikaya）先前表示，這起槍擊案發生在格林威治標準時間28日8時40分，地點在伊斯坦堡薩勒耶爾區（Sariyer）的義大利聖瑪麗亞天主教堂（Italian Santa Maria Catholic Church），一名出席禮拜的土耳其公民遭槍手鎖定。安卡拉譴責這起攻擊。

耶里卡亞其後對媒體記者表示，土耳其當局已突擊搜索伊斯坦堡內30多處地點，截至目前已拘留47人，兩名嫌犯是在最後幾場搜索行動之一被捕。

他說：「兩嫌皆為外國籍，其中一人來自塔吉克，另一人為俄羅斯人。我們推斷他們屬於伊斯蘭國一方。」他還說兩人將就攻擊案接受偵訊。

伊斯蘭國稍早在社群平台Telegram發布聲明宣稱犯案，並表示這是為了響應他們的領袖號召攻擊猶太人和基督徒的呼聲。

根據路透社確認過來自事發教堂內監視器的畫面，這些蒙面槍手進入教堂後，趁被害人走過他們前方時朝他開槍，隨後幾乎立刻離開現場。

伊斯蘭國已在土耳其各地發動過數場攻擊，包括2017年1月1日襲擊伊斯坦堡一家夜總會，造成39人死亡。

耶里卡亞指出，自去年6月以來，土耳其當局已在1046場行動中拘留2086名疑似與伊斯蘭國有關連的人士，其中529人已遭到逮捕。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130129

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