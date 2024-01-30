豐田汽車連4年居全球最大車廠 會長為醜聞致歉

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本豐田汽車公布2023年集團汽車銷量達1123萬輛，不僅創歷史新高紀錄，也連續4年穩坐全球最大汽車製造商寶座。不過，由於集團內相繼傳出造假醜聞，會長今天出面道歉。

日本讀賣新聞報導，豐田汽車（Toyota Motor Corporation）會長豐田章男今天針對集團內相繼爆發造假醜聞致歉。他說，要對各界造成困擾與擔憂深深道歉，「我個人身為負責人將帶領集團進行改革」。

豐田集團接連發生醜聞，繼旗下日野汽車及大發工業後，受託生產柴油引擎的豐田自動織機（Toyota Industries Corporation）也被發現造假，造成部分豐田車款暫停出貨。

日本放送協會（NHK）報導，豐田集團2023年汽車銷售量超越德國福斯集團（Volkswagen Group），連續4年奪全球之冠。

豐田汽車表示，包括大發工業及日野汽車，整個集團去年共賣出1123萬3039輛車，較2022年成長7.2%。

由於半導體不足帶來的影響正在改善，加上以北美及歐洲市場為主的新車需求強勁，助豐田集團新車銷售創歷史新高，並超越福斯集團2023年923萬9500輛的銷量。

另外，如果單看豐田汽車，2023年全年銷量也以1003萬3171輛創歷史新高。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130130