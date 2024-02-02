以軍砲轟加薩最南端城巿 難民：只能等死或闖入埃及

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（中央社加薩走廊2日綜合外電報導）以色列軍隊今天對加薩走廊最南端僅存的避難所拉法巿郊外進行砲擊，受困邊境圍牆內的數十萬流離失所民眾擔心新一波攻勢將會讓他們無處可逃。

路透社報導，加薩230萬人口中逾半無家可歸，鄰近埃及的拉法巿（Rafah）早就被塞滿。為拿下拉法以北的加薩南部主要城巿汗尤尼斯（Khan Younis），以軍上週發動開戰以來最大攻勢，近日又有成千上萬民眾帶著家當、用推車載孩子抵達拉法。

育有6名子女的55歲加薩商人艾馬德（Emad）透過聊天App向路透說，若以色列戰車持續進逼，「我們只有兩個選擇：留下來等死，或者翻越圍牆進入埃及」。

他說：「大部分加薩人都落腳拉法市。若戰車突襲，那將是這場戰爭以來從未見過的大屠殺。」

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）昨天深夜表示，以軍現在將轉向拉法和汗尤尼斯以北的迪爾巴拉巿（Deir al-Balah），那是過去近4個月以來少數未遭以軍襲擊的地區。

拉法和汗尤尼斯毗鄰拉法地區是加薩邊境一帶唯一能夠取得有限食物和醫療物資的地方，當地目前擠滿逃難民眾搭建在冬季泥地上的臨時帳篷。（譯者：洪啟原/核稿：何宏儒）1130202