巴西登革熱1月病例達去年同期4倍 疫苗接種將起跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴西好景市3日綜合外電報導）巴西政府今天發布的數據顯示，巴西今年元旦以來的登革熱病例是去年同期4倍。有鑑於此，巴西登革熱疫苗施打作業即將起跑。

法新社報導，根據巴西衛生部資料庫最新數據，巴西於2024年頭4個星期記錄到26萬2247例可能病例，遠高於去年同期的6萬5366例。

全國衛生幹事協會（National Council of Health Secretaries）會長巴克瑞迪（Fabio Baccheretti）指出，近來氣溫居高不下，是登革熱這個蟲媒急性傳染病肆虐的主因。他告訴法新社：「聖嬰（El Nino）氣候現象下去年年底的破紀錄高溫，是一個全新的也是決定性的因素。」

登革熱今年以來在巴西這個拉丁美洲最大國奪走29命，另有173起死亡案例仍在判定是否可能與登革熱有關。

病例逐步攀升之下，巴西許多大都會區的衛生醫療機構已負荷沉重。巴西利亞（Brasilia）首都區下週起將有一間流動醫院開始接收登革熱病患。

目前為止，登革熱疫情最嚴重的是位在巴西東南部、人口達全國第二多的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais），目前通報可能病例達8萬8587起。

而巴西政府兩星期前已宣布於2月起針對320萬人展開免費疫苗施打作業，鑒於10至14歲兒童住院人數最多，這個年齡層的孩童將成為優先施打對象。

然而，巴西衛生部表示，由於日本製藥公司「武田藥品工業公司」供應短缺，現有疫苗劑量有限。

巴西人口達2.03億，而今年預計取得的疫苗劑量將達650萬劑。日本武田藥品工業公司的這支兩劑型疫苗，是專為兒童所設計。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130204