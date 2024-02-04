以哈戰爭將滿4個月 哈瑪斯考慮停火提議

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（中央社加薩走廊4日綜合外電報導）以哈戰爭即將屆滿4個月，以色列夜間對加薩各地發動攻擊，造成至少92人喪生，遭圍困的加薩南部今天繼續發生激戰，哈瑪斯官員則表示，該組織正考慮一項停火提議。

法新社報導，法國外交部發言人說，外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）已展開他任內首次的中東之旅，目標是促成以哈停火和釋放人質。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也預計在未來數日再度造訪這個地區。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部表示，以軍的夜間攻擊至少造成92人喪命。

法新社記者報導，加薩南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis）面臨以軍的攻擊和戰車砲火；部分空襲也擊中較南邊的拉法巿（Rafah），這個邊境城市自去年10月初以哈開戰以來，已擠滿流離失所的巴勒斯坦民眾。

以色列警告，其地面部隊可能向拉法市進軍。這座城市有成千上萬民眾在此紮營，就地避難。

以色列軍方今天說，地面部隊突襲了「哈瑪斯甘尤尼斯旅指揮官使用的一處住宅」並繳獲武器。以軍也證實從海、陸兩端攻擊這座城市。

據報導，幾名武裝分子在試圖攻擊以色列軍隊後遭擊斃。

以哈戰爭7日將屆滿4個月，並邁入第5個月。居中調解的各國正努力達成一項停火提議，這是由美國、以色列、埃及和約旦高級官員齊聚巴黎磋商擬定。

在黎巴嫩的哈瑪斯高級官員哈姆丹（Osama Hamdan）昨天表示，這項提議的框架仍缺少一些細節。

他指出，哈瑪斯需要更多時間來「宣布我們的立場。基於…我們希望盡快結束我方人民遭受的侵略」。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130204