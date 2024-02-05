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以色列突襲哈瑪斯訓練設施 內有以軍基地模型

2024/2/5 14:19
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（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）以色列軍隊今天表示，其部隊攻擊了加薩的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）訓練設施，哈瑪斯分子就是在此處為去年10月7日攻擊以色列做準備。

法新社報導，軍方在聲明中表示，這座位於加薩南部甘尤尼斯（Khan Yunis）的設施內有以色列軍事基地、裝甲車及集體農場（Kibbutz）入口等模型。

士兵們還攻擊了哈瑪斯旗下武裝團體「艾茲丁‧卡薩姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）高級指揮官穆罕默德．辛瓦（Mohammad Sinwar）的辦公室。

他也是加薩哈瑪斯領導人亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）的兄弟，據信亞雅．辛瓦是去年10月7日攻擊事件的幕後策劃者。

法新社根據官方數據統計，哈瑪斯對以色列發動前所未有的攻擊，導致以色列約1160人死亡，其中大部分是平民。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1130205

#哈瑪斯
#以色列
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