日本大雪釀JR部分停駛、多起摔倒意外 東京逾百人送醫

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本氣象廳昨天針對東京等9個都縣的全境或局部地區發布大雪警報，由於雪勢今天清晨趨緩警報已陸續解除。根據官方統計，東京都內逾百人受降雪影響摔倒等原因被送醫治療。

綜合日本放送協會（NHK）、「每日新聞」等媒體報導，東京消防廳表示，截至今天上午10時，東京都內有109人受到降雪影響摔倒等原因送醫治療，均無生命危險。

神奈川縣政府危機管理防災課表示，截至昨晚10時30分，有39人因下雪跌倒等原因受傷，其中5人傷勢嚴重，其餘34人為輕傷。

埼玉縣政府災害指出，截至昨晚8時，共有12人因降雪引發的交通事故或是摔倒等原因受到輕傷。

交通方面，JR各公司表示今天上午首都圈內的中央本線、青梅線、上越線部分區間等列車暫停行駛，預計今天中午過後陸續復駛。

JR中央本線昨天受到降雪壓倒樹木等影響，有6班列車被迫停靠在位於山梨縣、長野縣6座車站，導致約1700名乘客在車廂內度過一晚，雖然這幾班列車今早陸續開始移動，不過有1名乘客因身體不適送醫。站務人員當時也提供車內乘客毛毯、食物、飲用水等物資。

航班部分，全日空（ANA）與日本航空（JAL）已經分別取消今天上午於羽田機場起降為主的27個與4個航班。

根據各間高速道路（高速公路）公司表示，除了首都高速道路部分路段重啟時間不明之外，東名高速道路、中央自動車道、關越自動車道、東北自動車道等封閉路段，預計在今天中午過後陸續開放車輛通行。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1130206