智利史上最致命野火增至123死 貓狗動物也受災[影]

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（中央社智利比納薩瑪5日綜合外電報導）智利內政部長杜哈（Carolina Toha）說，上週發生的野火無疑是該國史上死傷最慘重的祝融之災。目前死亡人數已增至123人，許多貓、狗、兔等動物也成受災戶。

綜合路透社和法新社報導，智利野火肆虐之際，成堆的破瓦殘礫中可見走失的貓狗，牠們在街道上徘徊，身上滿是灰燼和燒傷痕跡。

有些小動物在過往居住的房屋門後哀鳴，有些跟著牠們找到的新主人，還有些正吃著民眾在街角為牠們留下的狗糧。

22歲男子羅梅洛（Christopher Romero）表示，他位於比納薩瑪（Vina Del Mar）的住家2日遭野火侵襲時，他正好外出購物。他的父親及時將家人帶到安全的地方，但他們飼養的2隻愛犬在夜色中走散。

一家人昨天終於回到家中清理瓦礫，並尋找他們的寵物。此後鄰居告訴他們，溝壑裡有1隻被燒傷的秋田犬，躺著一動也不動。

羅梅洛說，他們到現場查看後，發現那就是他們的寵物「小黑」（Black），「牠已經沒辦法走路，牠很害怕，整個被嚇到，不讓任何人靠近」。

隨後有更多鄰居趕來，協助羅梅洛一家人接走小黑，並將牠送到比納薩瑪的美洲大學（Americas University）動物醫院。此處一直在治療因野火受傷的寵物。

院方為小黑投餵止痛藥、注射，並處理燒傷處，之後讓牠出院。

圖為美洲大學動物醫院的獸醫醫治在大火中受傷的動物。（路透社）

大學獸醫主任艾士可瓦（Nicolas Escobar）表示，自2日以來，他們的動物醫院已收治上百隻狗、貓和兔子，他們治療燒傷、提供氧氣，並成功讓一些小動物起死回生。

艾士可瓦說，這所獸醫院也曾在其他野火期間治療受傷的寵物，但目前的火災是智利多年來最嚴重的天災，「這是一場更大的悲劇。我從未見過如此複雜的情況」，他有許多學生因此失去家園。

他說，院方會透過社群媒體或掃描晶片來協尋飼主，目前已讓一些寵物與飼主團圓，但仍有許多寵物下落不明，羅梅洛的另一隻狗就是其中之一。

法新社報導，智利沿海地區瓦巴萊索（Valparaiso）野火延燒山頂社區，街道上到處可見燒焦的汽車、殘骸和灰燼，為本世紀全球第3致命的野火。

國家鑑識機構今天通報，死亡人數增至123人，但僅有33名罹難者身分已獲確認。

據內政部官員說法，近1萬5000棟房屋受損。（譯者：盧映孜/核稿：施施）1130206