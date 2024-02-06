推廣電動車 印度公共充電站突破1萬2000座

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（中央社記者林行健新德里6日專電）印度積極推廣電動車（EV）及發展電動車產業，加速公共充電基礎設施的部署，以促進電動車普及化，目前全印度已建置超過1萬2000座電動車充電站。

印度重工業部（MHI）今天在回覆國會詢問的書面答覆中說，政府致力推廣電動車，持續以補貼形式，加速公共充電基礎設施的部署，以增強電動車用戶的信心。

根據官方數據，全印度已建有1萬2146座公共電動車充電站，就省分或行政轄區而言，以馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的3079座居冠，德里首德轄區以1886座居次，卡納塔卡省（ Karnataka ）以1041座排列第3。

印度商業大城孟買（Mumbai）即馬哈拉什特拉省的首府，而有「印度矽谷」之譽的班加羅爾（Bengaluru），則是卡納塔卡省的首府。

新聞稿稱，其他加快充電站部署的措施還包括：制定充電價錢上限、以優惠價格為充電站提供土地、加快採用再生能源來發電等。

印度重工業部也說明，全球對於多少電動車對充電站的合適比例尚無共識，視都市化模式、地形、電動車使用技術等諸多變數而定，範圍從每20輛電動車搭配一個充電站，到每150輛電動車搭配一個充電站不等。

另一方面，印度汽車業界資料顯示，2023年全印度電動車銷量達152萬9947輛，較前一年成長49.25%，

二輪電動車的銷量最多，達85萬9376輛，三輪電動車售出58萬2793輛，自用電動轎車售出8萬2105輛，商用四輪電動車則售出5673輛。（編輯：陳慧萍）1130206