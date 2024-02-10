德國總理蕭茲敦促美國國會 快速通過援烏方案

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天敦促美國國會「快速」通過對烏克蘭拖延的援助方案。烏克蘭目前正對抗俄羅斯入侵。

法新社報導，蕭茲在華府記者會中指出：「沒有美國的幫助，烏克蘭的情勢將會非常複雜。」

蕭茲稍後將與美國總統拜登會面，商談對烏克蘭的軍事援助。美國政治僵局導致一項數十億美元方案受到拖延。

今天議程重點還包括中東緊張局勢升高，其中以色列對哈瑪斯（Hamas）戰爭沒有停止跡象，以及美軍遭襲擊後，華盛頓對與伊朗有關的目標發動攻擊。

此外，拜登也可能提及「華爾街日報」（Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich）的議題，他目前被俄羅斯監禁。（譯者：徐睿承）1130210