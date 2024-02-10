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促進台灣波蘭文化交流 駐處推出創意春節賀歲片

2024/2/10 21:00（2/10 21:11 更新）
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在擁有基督與天主教信仰的國家如波蘭、德國、義大利，都能看見油炸甜甜圈的身影。這種包著果醬的甜甜圈從中世紀發展到當代也有了更多豐富的口味及變化，除了果醬，焦糖奶油、開心果卡士達醬等都是現在非常受民眾喜愛的口味。中央社記者林尚縈柏林攝 113年2月10日
在擁有基督與天主教信仰的國家如波蘭、德國、義大利，都能看見油炸甜甜圈的身影。這種包著果醬的甜甜圈從中世紀發展到當代也有了更多豐富的口味及變化，除了果醬，焦糖奶油、開心果卡士達醬等都是現在非常受民眾喜愛的口味。中央社記者林尚縈柏林攝 113年2月10日
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（中央社記者林尚縈柏林10日專電）春節期間，駐波蘭臺北代表處發布了一系列富有創意的賀歲影片，旨在以生動有趣的方式介紹台灣與波蘭的傳統節日和習俗。這些影片不僅促進了兩地之間的文化交流，也深化了民眾對彼此文化的了解與欣賞。

系列影片巧妙地結合了波蘭的「胖胖星期四」（Tłusty czwartek）和台灣農曆新年的小年夜，展現了兩地文化之間的共通點與獨特性。

「胖胖星期四」象徵著在長達40天的大齋期前的最後一次放縱，人們會享受各式各樣的甜食，作為對即將到來齋戒期的準備。

為了在齋期前消耗家中存儲的蛋、麵粉及糖，波蘭家庭會製作並油炸發酵麵團，製成內餡豐富的甜甜圈，即著名的波蘭甜甜圈（Pączki）。這種深受波蘭人喜愛的傳統美食，不僅成為了「胖胖星期四」的特色，也象徵了節日的喜悅與豐盛。

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駐波蘭代表吳尚年親自出鏡，教導觀眾如何正確地發音「波蘭甜甜圈」，將其波蘭語與台語「碰牙齒」的發音相比較，說明它類似於台語發音「pōng-tshuì-khí」。這種有趣的教學方式不僅令人印象深刻，也突顯了跨文化交流的趣味性。

此外，代表處也透過影片向波蘭觀眾詳細介紹了台灣春節的傳統與習俗，包括家庭大掃除、貼春聯、準備豐富的年夜飯，以及守歲活動。模擬發紅包和說吉祥話的環節，通過代表處同仁間的互動，讓波蘭觀眾深入了解台灣農曆新年的風俗和文化，並感受到和「胖胖星期四」共享的文化精神，即「團聚」與「祝福」。（編輯：陳承功）1130210

#台灣
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