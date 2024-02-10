促進台灣波蘭文化交流 駐處推出創意春節賀歲片

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（中央社記者林尚縈柏林10日專電）春節期間，駐波蘭臺北代表處發布了一系列富有創意的賀歲影片，旨在以生動有趣的方式介紹台灣與波蘭的傳統節日和習俗。這些影片不僅促進了兩地之間的文化交流，也深化了民眾對彼此文化的了解與欣賞。

系列影片巧妙地結合了波蘭的「胖胖星期四」（Tłusty czwartek）和台灣農曆新年的小年夜，展現了兩地文化之間的共通點與獨特性。

「胖胖星期四」象徵著在長達40天的大齋期前的最後一次放縱，人們會享受各式各樣的甜食，作為對即將到來齋戒期的準備。

為了在齋期前消耗家中存儲的蛋、麵粉及糖，波蘭家庭會製作並油炸發酵麵團，製成內餡豐富的甜甜圈，即著名的波蘭甜甜圈（Pączki）。這種深受波蘭人喜愛的傳統美食，不僅成為了「胖胖星期四」的特色，也象徵了節日的喜悅與豐盛。

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駐波蘭代表吳尚年親自出鏡，教導觀眾如何正確地發音「波蘭甜甜圈」，將其波蘭語與台語「碰牙齒」的發音相比較，說明它類似於台語發音「pōng-tshuì-khí」。這種有趣的教學方式不僅令人印象深刻，也突顯了跨文化交流的趣味性。

此外，代表處也透過影片向波蘭觀眾詳細介紹了台灣春節的傳統與習俗，包括家庭大掃除、貼春聯、準備豐富的年夜飯，以及守歲活動。模擬發紅包和說吉祥話的環節，通過代表處同仁間的互動，讓波蘭觀眾深入了解台灣農曆新年的風俗和文化，並感受到和「胖胖星期四」共享的文化精神，即「團聚」與「祝福」。（編輯：陳承功）1130210