致命暴動釀25死 巴紐總理面臨不信任投票

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（中央社莫士比港13日綜合外電報導） 巴布亞紐幾內亞 巴布亞紐幾內亞小檔案 首都：摩士比港

面積：462840平方公里（約為台灣12.86倍）

語言：英語與原住民混合語、英語、莫圖語

人口：約877.6萬

地理位置：位於太平洋西南部，北東南三面分別與密克羅尼西亞、索羅門群島及澳洲等國隔海相望

1999年曾與中華民國建交16天 看更多 關閉 1月爆發警察罷工事件，結果演變成暴力騷亂。反對派議員今天針對總理馬拉普（James Marape）提出不信任動議，企圖挑戰他的領導地位。

綜合法新社和路透社報導，自1月發生騷亂以來，任內不斷深化與美國及澳洲關係的馬拉普一直面臨來自國內的巨大壓力。巴紐2座城市發生的暴動迄今已造成25人死亡，群眾搶劫商店，建築物也被縱火焚燒。

在馬拉普政府上任18個月後的選後寬限期結束後，其潛在繼任者博德（Allan Bird）帶頭提出不信任動議。

博德的支持者包括前總理歐尼爾（Peter O'Neill）。他曾是馬拉普的盟友，現在變成競爭對手。

馬拉普領導的盤古黨（Pangu Party）聯盟目前擁有國會絕大多數席位，故預料不信任案將不會通過。

儘管如此，巴紐的政治狀況極不穩定，地區和個人利益往往超越政黨目標和忠誠度。該國史上很少有總理能夠做完完整的5年任期。

巴紐是位於亞洲和南太平洋之間最大的太平洋島國，去年5月與美國達成國防合作協議，中國也企圖拉攏拉國，以建立雙邊安全關係。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1130213