印度打擊電信詐騙 持有冒名手機SIM卡將嚴懲

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（中央社記者林行健新德里19日專電）印度執法單位打擊網路與電信詐騙犯罪，民眾持有不合理數量、註冊於他人名下的手機SIM卡，可能被判3年有期徒刑。駐印度代表處提醒台灣民眾提高警覺，勿遭不法集團利用。

印度網路及電信詐騙漸趨頻繁，根據印度內政部資料，自2019年8月迄今，已接獲超過326萬宗網路或電信詐騙受害者報案，其中將近半數發生於2023年。

資料顯示，去年印度每10萬人中有129人報案稱遭到網路詐騙，其中以德里的數字最高，每10萬人有755人報案；同年，執法單位為受害人追回92億盧比（約新台幣35億元），相當於被詐騙總額的12.32%。

為打擊網路與電信詐騙，印度執法機構與電信部門去年7月至12月之間，註銷了將近30萬張手機SIM卡，另於去年全年封鎖了4萬6229個手機序號（IMEI）。

去年9月，印度反網路詐騙警察在南部小鎮逮捕一名SIM卡小販。這個人也在店中提供影印服務，藉以盜取客人的身分證資料，再拿去開通SIM卡販售，估計賣出600多張以他人之名註冊的SIM卡。

去年12月，一名台灣人試圖持67張註冊於不同印度人名下的印度SIM卡出境，在德里國際機場被逮捕；數日後，印度北部城鎮古達斯普爾（Gurdaspur）一名居民企圖把198張SIM卡藏在衣物中寄到柬埔寨，經快遞公司舉報被捕。

涉案台灣人在被拘禁一個多月後，近日始獲准交保，但因簽證逾期而無法租屋，生活極為不便。駐印度代表處基於急難救助考量，暫時收容他，以免流落街頭，並督促他委任的印度律師處理延期停留許可，以解燃眉之急。

印度警方懷疑，不法集團可能利用冒名SIM卡註冊手機通訊App，或接收電子交易驗證碼（OTP），從事詐騙活動。

駐印度代表處官員表示，印度政府為遏止網路及電信詐騙，管控SIM卡的新法已於去年12月1日生效，開通SIM卡採實名制，且禁止大批購買，使用冒名SIM卡將面臨3年有期徒刑及罰款。

司法程序耗費年月，2018年在印度涉及一宗黃金走私案的數名台灣人，迄今仍未返台。

駐印度代表處提醒國人應謹慎勿遭不法集團利用，也呼籲不法份子莫心存僥倖、以身試法。（編輯：郭中翰）1130219