更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

CV22魚鷹機日本外海墜毀事件 美軍：機械故障

2024/2/21 12:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京21日綜合外電報導）美軍一架CV22魚鷹傾斜旋翼運輸機2023年11月在日本南部外海墜毀，美國空軍特戰司令部於美國時間20日表示，魚鷹機失事之際機械發生故障，正在持續調查，並未透露其他調查細節。

美國空軍特戰司令部（Air Force Special Operations Command）20日發布聲明說明調查狀況，「已知發生機械故障，不過尚未查明造成故障的原因，仍在進行技術測試與分析等作業以瞭解故障原因」。

另外，聲明也指出，「我們的首要任務仍然是確保機組人員與維護人員的安全，並向受到不幸事故影響的人提供支援。」

美國國家廣播公司（NBC）20日引述消息人士報導，美軍正在調查魚鷹機的齒輪箱是否發生故障。根據多名美軍官員透露，魚鷹機可能最快在幾週內就會復飛。

美軍一架CV22魚鷹運輸機2023年11月在日本鹿兒島縣屋久島外海墜毀，導致機上8人殉職後，部署於全球的魚鷹機2023年12月起停飛。

日本經濟新聞報導，五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）20日就復飛時間，僅說明「將交由各個軍種決定」。

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）今年1月底接受日本經濟新聞訪問時表示，「必須確保美國士兵和其他人等不會受到風險影響」，並透露關於復飛，安全是首要考量。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1130221

#日本
#美軍
#魚鷹機
#楊惟敬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.52