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日本連8月迎逾200萬旅客 韓台澳訪日創單月新高

2024/2/21 20:23（2/21 20:48 更新）
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去年3月日本京都清水寺人潮。（路透社）
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（中央社東京21日綜合外電報導）今年1月共有超過268萬名外國訪客前往日本，已連續8個月單月逾200萬人。其中來自韓國、台灣及澳洲的旅客數，更分創日本政府觀光局（JNTO）從1964年調查以來的單月新高紀錄。

日本朝日電視台報導，觀光局今天公布統計數據，今年1月訪日外國客人數為268萬8100人，是2023年同期約1.8倍，雖然今年元旦發生能登半島地震後，以東亞地區為主的部分旅客取消訪日行程，但整體來說影響有限，讓1月仍維持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大前水準，也是連續8個月單月逾200萬人訪日。

在觀光局調查的23個國家或地區中，共有包括韓國、台灣在內的10地訪日人數分創1月新高紀錄；而韓國、台灣及澳洲旅客數，甚至分別寫下1964年開始調查以來的單月歷史新高紀錄。

今年1月韓國訪日旅客以85萬7000人居冠、台灣以49萬2300人次之、中國（不含港澳）以41萬5900人排名第3、香港以18萬6300人名列第4，及美國以13萬1800人位居第5。

訪日中國客跟2019年同期相比已回復到55.1%，是COVID-19疫情後首度超過5成水準。

另外，今年1月共有83萬多名日本人出境，從2023年夏天以來持續維持疫情前的約6成水準。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1130221

#日本
#日本觀光局
#韓國
#訪日外國客
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