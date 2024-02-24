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西班牙公寓大樓惡火 死亡人數上升到10人

2024/2/24 22:01
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（中央社西班牙瓦倫西亞24日綜合外電報導）西班牙當局今天說，警方在西班牙第3大城瓦倫西亞（Valencia）被大火燒毀的公寓大樓內發現第10具遺體。

路透社報導，富裕的埃爾坎帕納爾（El Campanar）地區大樓22日晚間爆發大火，火勢在強風助長下迅速蔓延。

當局昨天晚上在社群媒體X上說，警方在確認建築物中遺體過程，已將死亡人數從10人改為9人。

不過，當局今天發布在X的新聲明中，確認發現第10具遺體。約100名倖存者昨晚被安置在旅館。

瓦倫西亞市政廳今天默哀1分鐘，這是火災發生後，官方宣布3天哀悼日的第2天。

緊急救援部門說，大火始於其中1座大樓的4樓，但沒有說明起火原因。當地地方官員已對火災展開調查。

官員說，2008年完工的這棟建築由兩座塔樓組成，並由開發商所說的「全景電梯」連接。西班牙「國家報」（El Pais）報導，它有138間公寓。

當地人集合起來，捐贈衣服、食物和藥品給在火災中失去所有財物的倖存居民。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130224

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