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澳洲失蹤男同志情侶屍體尋獲 男警涉情殺棄屍

2024/2/27 20:57
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（中央社雪梨27日綜合外電報導）澳洲一名電視台節目主持人及其空服員同志男友失蹤多日，引發社會關注。警方今天根據一名被控謀殺的警員所提供資訊，在雪梨郊外鄉村地區尋獲兩人遺體。

法新社報導，經過將近1週備受矚目搜索，澳洲警方終於尋獲26歲電視節目主持人暨娛樂記者貝爾德（Jesse Baird）、29歲澳洲航空（Qantas）空服員戴維斯（Luke Davies）的遺體。

一名28歲在職員警被控犯下兩起謀殺案，他之前曾與貝爾德交往。

澳洲新南威爾斯州警察總長韋伯（Karen Webb）表示：「我們非常確信已經找到貝爾德及戴維斯。」韋伯提及，兩名受害者的家屬也已得知消息，他們鬆了一口氣但也感到悲傷。

澳洲警方相信，這對情侶是在位於雪梨市中心的公寓家中遭到槍擊，然後被裝入衝浪板袋，再運至一間離雪梨有2小時車程的鄉間屋舍。

彈道分析顯示，在雪梨市中心公寓找到的子彈與警方配發槍枝相符，而擊發的武器後來在警局保險箱內尋獲。

澳洲警方稱這起謀殺案不是針對同志的「仇恨犯罪」。

澳洲警方指出，這對情侶的遺體尚未正式確認身分，且還會進行驗屍以確認他們的死因。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130227

#同志
#澳洲
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