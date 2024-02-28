巴紐近4千億LNG計畫駁募資難 法能源集團稱進展順利

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（中央社莫士比港28日綜合外電報導）巴布亞紐幾內亞石油部長表示，該國約120億美元（新台幣3800億元）的液化天然氣（LNG）計畫，已獲得法國道達爾能源集團保證說一切順利進行中，藉此駁斥募資困難一說。

法新社報導，巴紐石油部長馬拉迪納（Jimmy Maladina）今天駁斥本國LNG計畫募資困難一說，並表示道達爾能源集團（TotalEnergies）對這項計畫能取得銀行融資感到「非常放心」，儘管歐洲的銀行愈來愈不願意為新的化石燃料計畫注資。

馬拉迪納說，道達爾能源集團正在「全球」尋找融資選項，他暗示說有些非政府組織正試圖遊說歐洲的銀行將這些計畫列入黑名單，但「一直不太成功」。

法國媒體近來報導，法國農業信貸集團（Credit Agricole）和澳洲與歐洲的一些銀行，不願投資這類計畫。對巴紐這項LNG計畫而言，這個議題正值敏感時期，最終投資決定預料在今年內敲定。

整體來說，這項LNG計畫包含幾個天然氣井、一座加工廠、一條綿延數百公里長的管線以及天然氣液化裝置。

道達爾能源集團表示，這項計畫從啟用到退役這段期間，預料可生產相當於約10億桶石油當量的天然氣，並認為這項計畫對巴紐的經濟發展至關重要。

道達爾能源集團也說，正在尋找「主要來自美國或亞洲」的潛在放款機構，而法國農業信貸集團將持續擔任這項計畫的財務顧問，配合挑選潛在的合作銀行。

道達爾集團還說：「本集團與合作夥伴仍積極推動融資一事。」（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130228