美國會再達成短期預算協議 暫時避免政府關門

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國會民主黨和共和黨人今天原則上達成協議，將聯邦預算延長數日，讓政府關門的威脅得以延後。

法新社報導，美國聯邦眾議院和參議院的民主黨與共和黨領袖達成協議，把政府關門時間從3月1日延後到3月8日，給予政策制訂者一些喘息的空間，以試著達成為政府提供資金的協議。

兩黨透過聲明表示：「我們一致認為，國會必須以兩黨合作的方式，為我們的政府提供資金。」

聲明還說，「有必要制訂一項在3月8日到22日前，為各項機構提供資金的短期持續性決議，並由眾院和參院本週進行表決」。

幾個月以來，美國在通過2024年財政法案方面陷入僵局。民主共和兩黨一直糾結於黨派之爭中，都只通過一連串小型法案，讓美國聯邦預算每次都只能延長數日或數月的時間。

政府關門的後果將非同小可，包括空中交通管制人員將無法獲得薪資、部分政府機構陷入停擺、美國備受歡迎的國家公園也將被迫關閉。

這項協議現在必須獲得參眾兩院批准，並由總統拜登簽署成法，以推遲政府被迫關門的威脅。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1130229