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陸民航局：中美3/31增班 國際客運恢復疫情前7成

2024/2/29 16:04
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（中央社台北29日電）中國全國民航工作會議今年初表示，將推進中美直航航班大幅增加，今天中國民航局宣布，自3月31日起，中美雙方航空公司共可營運每週100班定期客運航班。另春節以來中外國際客運航班恢復至疫情前70.7%。

美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在亞太經濟合作會議（APEC）舊金山峰會舉行會談後，今年1月初中國全國民航工作會議表示，為落實中美領導人會晤成果，將推進中美直航航班大幅增加。

新華社報導，中國民航局今天舉行例行發布會，民航局運行監控中心副主任戴軍表示，自3月31日起，中美雙方航空公司共可運營每週100班定期客運航班。

另據美國運輸部當地時間2月26日表示，3月31日起，中國航空公司將獲准把每週往返美國的航班從目前的35個增加到50個。

戴軍說明，目前中國國際定期客運航班共通航64國，今年農曆春節後2月12日至18日當週，中外航空公司執行國際定期客運航班5389班（每個往返為1班），恢復至疫情前70.7%。

其中中國往返新加坡、澳洲、阿拉伯聯合大公國、英國、義大利等22個國家的航班量已超過疫情前水準。

戴軍表示，下一步民航局將繼續加大資源供給，進一步優化審批程序，支持中外航空公司根據市場需求及時增加運能投入，持續推進國際航班恢復，更好滿足人員往來需要。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130229

#中國
#中國民航局
#亞太經濟合作會議
#拜登
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