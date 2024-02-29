美國憂以色列地面入侵黎巴嫩 可能春末或夏初行動

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統拜登政府擔心以色列準備地面入侵黎巴嫩。高階官員和熟悉相關情資人員稱，美方憂心若外交手段無法將什葉派基本教義民兵真主黨逼出邊境區，以方或於春末或夏初行動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據一名聽取過簡報內容的官員說法，儘管以色列尚未做出最後決定，但拜登政府內部對這方面的憂慮已迫切到有必要將其列入對高階行政官員的情報簡報之中。這名消息人士聽說，入侵行動或在夏初展開。

過去多個月來，以色列和真主黨（Hezbollah）天天都在朝對方發動致命跨境空襲，成千上萬的黎巴嫩和以色列居民不得不逃離家園。

美國目前手上有兩場協商行動，一是盼促成以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰爭「停頓」；二是主持以色列與黎巴嫩官員間的磋商，若談成，將在黎南設立一個數公里寬的緩衝區，美國官員看好這將有望延後以色列的入侵行動。

以哈戰爭去年10月7日爆發之後，以色列與真主黨旋即在以黎邊境地區互襲。以方最近幾天升高空襲力道，進一步深入轟炸黎巴嫩。上週的空襲距離首都貝魯特僅43公里，為迄今最深入黎國境內的轟炸行動。

另一名熟悉美國情報的人士表示，「大家擔心這將擴大成全面性轟炸行動，殃及黎巴嫩北部人口稠密區，最後並發展到地面」。

這名人士補充說，美國情報圈已「開始示警」。

以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）昨天前往以色列北部邊境時表示，真主黨必須就去年10月7日以來的行為「付出慘重代價」。

他說：「顯而易見的，我們優先要務是逼退敵人，接著架起牢不可破的屏障。」（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）1130229