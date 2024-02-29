國安疑慮 美國將調查中國聯網汽車及技術風險

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國政府今天說，隨著對資料安全的擔憂與日俱增，美國正著手調查「聯網汽車」的國家安全風險，特別是中國製造的技術。

法新社報導，最新的調查涉及不斷與個人設備、其他汽車、美國基礎設施及其製造商連接的車輛，包括電動車和自動駕駛汽車。

隨著汽車的導航工具和駕駛輔助功能愈加頻繁使用先進技術，這項調查也隨之而來。

美國總統拜登在聲明中說：「中國決心主導汽車市場的未來，包括採取不公平的做法。」

他還說：「中國的政策可能會讓他們的車輛充斥我們的市場，對我們的國家安全帶來風險。」

白宮說，在拜登的指示下，商務部將調查使用中國等「令人憂心國家」技術的聯網汽車帶來的風險，並考慮制定法規因應這種威脅。

作為調查的一部分，商務部將從業界和大眾收集訊息，並有60天的評論期。

拜登說：「中國對在中國營運的美國汽車和其他外國汽車實施限制，那為什麼要允許中國的聯網車輛在沒有保障的情況下在美國營運？」

白宮指出，聯網車輛收集駕駛和乘客大量的資料，透過攝影機和感應器記錄美國基礎設施的資訊，並且可以遠端駕駛或停用。

因此，白宮認為，如果外國政府獲得這些車輛的系統或資料的存取權限，可能會出現「新的漏洞」。

雖然目前在美國道路上行駛、含有中國製造技術的這一類汽車並不多，但商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）強調有必要「了解這些汽車的技術程度」。

一名不願透露姓名的美國高階官員告訴媒體，隨著中國汽車出口市場迅速成長，並強勢進軍包括歐洲在內的市場，在美國出現大量此類汽車之前採取行動非常重要。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130229