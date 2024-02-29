拜登川普同訪美墨交界拚場 談移民爭取選民支持

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統拜登與前總統川普今天將到美墨交界處拚場，他們試圖在11月總統大選中最具爭議性的議題上贏得選民支持。

法新社報導，在拜登與川普前往德州決戰之際，越界進入美國的移民人數創紀錄新高，對拜登阻止川普捲土重來構成一大威脅。

民主黨籍的拜登將在德州布朗斯維爾（Brownsville）與邊境巡邏人員和執法人員見面，而共和黨籍的川普將前往以西約480公里的伊格帕斯（Eagle Pass）。

拜登試圖化解這個對他可能造成傷害的政治議題，將矛頭指向美國國會的共和黨人，批評他們未能支持他對美國破碎的移民制度的改革。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登將在布朗斯維爾發表談話，強調共和黨人必須一起「完成這份工作」。

白宮在聲明中表示，他會請他們「停止玩弄政治，並為更多的美國邊境巡邏隊人員、更多的庇護事務官員與芬太尼（fentanyl）檢驗技術等提供所需的資金」。

但對川普而言，多年來，強硬的反移民立場一直是他政治認同的核心，他已承諾如果返回白宮，將展開美國有史以來規模最大的遣返計畫。

川普本月稍早在華府舉行的保守派政治行動會議（Conservative Political Action Conference）上說：「沒有國家可以忍受我國正在發生的事。」（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）1130229