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懷疑運送核武儀器 印度扣押航往巴基斯坦貨船

2024/3/3 17:38
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（中央社記者林行健新德里3日專電）印度安全部門1月下旬扣留一艘準備航往巴基斯坦貨船，聲稱船上疑似載有核武計畫所需儀器。巴基斯坦政府昨晚否認這項指控，稱印方干擾自由貿易。

巴基斯坦外交部昨晚發布聲明說，被扣貨船上載的只是巴基斯坦一家汽車廠商進口的商用車床，相關交易是經「透明的」銀行管道完成。

聲明斥責印度方「無理扣押」，任意透過警察行為來干擾自由貿易，已違反國際規範。

印度新聞信託社（PTI）昨天披露，印度政府於1月23日在孟買港口扣留了一艘從中國航往巴基斯坦的貨船。

報導說，印度國防部旗下國防研究暨發展組織（DRDO）派遣專家登船查看，發現一台電腦數值控制工具機（CNC），認為有可能被巴基斯坦用於研發核子武器。

另一方面，「今日印度」（India Today）新聞網今天報導，電腦數值控制工具機是受到瓦聖納協定（Wassenaar Arrangement）管制的項目，北韓正是使用電腦數值控制工具機發展核武。

「今日印度」說，印方發現申報單上的寄件人與收件人均與實際不符，目前正深入調查這件貨物是否與巴基斯坦國防生產部（MoDP）附屬國防科技組織（DESTO）有關。（編輯：韋樞）1130303

#巴基斯坦
#巴基斯坦外交部
#印度
#印度國防部
#核武
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