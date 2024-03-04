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明治CHELSEA糖果銷售低迷 販售53年將走入歷史

2024/3/4 12:01（3/4 12:53 更新）
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日本明治CHELSEA糖果將走入歷史。（圖取自明治網頁meiji.co.jp）
日本明治CHELSEA糖果將走入歷史。（圖取自明治網頁meiji.co.jp）
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（中央社記者戴雅真東京4日專電）日本明治CHELSEA糖果對許多台灣人來說應該不陌生，上頭有花朵的黑色紙盒包裝是它的標誌。然而，明治公司表示，由於銷售低迷，這款53年來持續販售的經典糖果將在今年3月走入歷史。

明治表示，結束販售的包括盒裝的「奶油」和「優格」口味、袋裝的「綜合口味」等6款商品。明治指出，結束販售原因是「市場環境與顧客需求發生變化，導致銷售低迷、收益惡化。」

明治CHELSEA糖果誕生於1971年，今年迎來第53年。然而，CHELSEA糖果即將結束販售的消息最近在社群媒體廣為流傳，成為熱門話題。

有商場張貼照片，在CHELSEA糖果的販售區上張貼了一張告示，「53年來的持續販售將於3月結束。感謝大家長年來的惠顧。」

許多網友表示，「這是真的嗎？要趕緊囤貨」、「又有一個文化消失了」、「好懷念啊，確實最近到處都買不到了」、「讀幼稚園、小學的時候吃了很多，是記憶中的糖果啊，真令人寂寞。」

明治今天證實即將停售CHELSEA糖果，表示「感謝顧客長年以來的惠顧，也要對CHELSEA糖果的粉絲表示歉意。我們將持續提供有價值的新商品，期盼顧客未來繼續支持。」（編輯：陳承功）1130304

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