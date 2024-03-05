日媒：日本未來5年擬收逾80萬外國人補充勞力

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本經濟新聞報導，日本政府計劃從2024年度起的5年間，接收逾80萬名以「特定技能」名義居留的外國人，以補充製造業、建築業、農業等領域的人手。

日本政府2019年推動「特定技能」制度，放寬外國人赴日資格，希望透過外國勞動人力，解決日本勞動市場的人手不足問題。2023年11月約有20萬人持有這種居留資格在日本工作。

而日本新設定的接收上限人數超過80萬，是根據特定業種雇主即使透過調薪與改革工作方式也無法補充到的人數。

日本政府2019年導入「特定技能」制度時，設定至2024年3月的5年間，藉這個制度接收最多34萬5000名外國人。

目前「特定技能」納入12個業種，而各個業種也設有人數上限。

此外，「特定技能」居留資格又分為兩種，其中大多數的外國人持有的為最長可居留5年的「1號」；「2號」為技能熟練、可成為現場指揮者，居留資格可不限次數更新，家人也可取得居留資格。

原本持有「1號」的人，日後通過考試或其他檢定後將能獲得「2號」，而且若符合條件也可申請永久居留權。不過持有「特定技能」的「2號」者，2023年11月僅有29人。

日本政府今年2月提議將「汽車運輸」、「鐵路」、「林業」、「木材產業」納入特定技能適用的業種，並預計補充2萬5000人擔任計程車、巴士、貨車等駕駛。

不同於「特定技能」，日本政府同時也透過「技能實習」制度接收不需要特殊技能的外國人，並計劃透過「育成就勞」制度代替現行的「技能實習」制度。

「育成就勞」制度預計2027年底前實施，與「特定技能」制度將開啟外國人在日本長期就業的道路。而日本政府之後將會設定「育成就勞」制度人數上限。

根據厚生勞動省，包含「特定技能」在內，2023年10月約有200萬人在日本工作。在日本勞動力短缺預期擴大的情況下，估計到2100年日本約有10%的人口是外國人。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130305