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日本出生數連8年減少 2023年不到76萬再創新低

2024/2/27 18:51
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本厚生勞動省今天公布，2023年出生人數速報值（尚未經修正及驗證就立即公布的數字）為75萬8631人，較2022年減少5.1%，不僅連8年較前一年減少，也續創歷史新低紀錄。

日本經濟新聞報導，由於上述出生人數還包括外國人，如果單看日本人的話，2023年出生人數將來得更為減少。另外，日本人口自然減少數首度超過80萬人，顯示難擋國力下滑現況。

日本2022年出生人數首度跌破80萬人，2023年又進一步減少。值得關注的是，日本國立社會保障及人口問題研究所之前推估2023年出生人數為76.2萬人，但實際數字卻來得更低，可見少子女化速度比預想來得更快。

而在結婚對數部分，日本2023年為48萬9281對，是二次大戰後首度跌破50萬對，較2022年減少逾3萬對。結婚對數受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響持續減少後就未曾回復；儘管2022年曾微幅反彈，但之後又轉為大幅減少。

如果日本結婚對數無法增加的話，就很難預想出生人數會由減轉增。

經歷疫情也加速日本人口減少進程。2023年人口自然減少數為83萬1872人，反觀2020年時才51萬人左右。

另外，預估2024年日本逾50歲人數將占總人口半數以上；隨著工作世代的人數逐漸減少，日本經濟及社會福利的持續性堪憂。

日本2023年死亡人數為159萬503人，較2022年增加8470人，創歷史新高紀錄；高齡化為背景的死亡人數已連3年增加，是出生人數逾兩倍。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130227

#二次大戰
#日本
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