美法官裁定壟斷 捷藍與精神航空正式終止合併協議

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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國廉航捷藍航空（JetBlue）與精神航空（Spirit Airlines）今天正式終止合併協議，約6週前聯邦法官裁定該協議違反美國反壟斷法。

法新社報導，兩家公司認為，捷藍航空以38億美元（約新台幣1200億元）收購精神航空對消費者有利，但今年1月，聯邦法官支持美國司法部的觀點，司法部主張票價低廉的精神航空遭收購將導致票價上漲。

兩家公司評估法律情況後認為，他們不太可能在今年7月24日的截止日期前完成合併。

捷藍航空將向精神航空支付6900萬美元（約新台幣21億元）分手費。

捷藍航空執行長葛瑞吉提（Joanna Geraghty）表示：「我們認為這次合併值得進行，因為它將為『四大航空』（Big Four）帶來一個全國性的低票價、高價值競爭對手。」

「由於這筆交易仍然存在障礙，我們共同決定，各自前進對兩家航空公司更有利。」

美國四大航空指的是美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines）和聯合航空（United Airlines）。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130305