更多編輯台推薦新聞：
氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏
文化

黃永松堅持踩在泥土上 「漢聲」深入民間挖掘寶藏

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美法官裁定壟斷 捷藍與精神航空正式終止合併協議

2024/3/5 21:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約5日綜合外電報導）美國廉航捷藍航空（JetBlue）與精神航空（Spirit Airlines）今天正式終止合併協議，約6週前聯邦法官裁定該協議違反美國反壟斷法。

法新社報導，兩家公司認為，捷藍航空以38億美元（約新台幣1200億元）收購精神航空對消費者有利，但今年1月，聯邦法官支持美國司法部的觀點，司法部主張票價低廉的精神航空遭收購將導致票價上漲。

兩家公司評估法律情況後認為，他們不太可能在今年7月24日的截止日期前完成合併。

捷藍航空將向精神航空支付6900萬美元（約新台幣21億元）分手費。

捷藍航空執行長葛瑞吉提（Joanna Geraghty）表示：「我們認為這次合併值得進行，因為它將為『四大航空』（Big Four）帶來一個全國性的低票價、高價值競爭對手。」

「由於這筆交易仍然存在障礙，我們共同決定，各自前進對兩家航空公司更有利。」

美國四大航空指的是美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines）和聯合航空（United Airlines）。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130305

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.223