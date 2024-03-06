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中國特別代表李輝訪歐：反對歐盟制裁中企

2024/3/6 15:39
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（中央社台北6日電）中國政府歐亞事務特別代表李輝近日抵達歐洲，就中方所稱推動政治解決「烏克蘭危機」展開第2輪穿梭外交。但他同時指責歐盟，稱中方堅決反對歐盟對中國企業實施單邊制裁和長臂管轄。

據中國外交部官網訊息，李輝3月4日抵達布魯塞爾，與歐盟官員會談，就「烏克蘭危機」形勢、和談進程等「坦誠、深入」交換了意見。

李輝3月5日並與歐洲理事會主席首席外事顧問莫杜（Simon Mordue）會談，討論烏克蘭議題，並再次向歐方表達堅決反對歐盟對中國企業實施單邊制裁和「長臂管轄」的立場。

在俄烏戰爭屆滿2週年之前，歐盟部長理事會2月23日發布27個成員國一致通過對俄羅斯的最新制裁方案，有4家中國企業被列為出口限令名單。

另據歐盟對外事務部（EEAS）3月5日新聞稿指出，負責東歐、俄羅斯和中亞事務主任希伯特（Michael Siebert）及負責亞太事務主任關史東（Niclas Kvarnström）4日與李輝在布魯塞爾會談。

歐盟表示，雙方討論了俄羅斯非法侵略烏克蘭的戰爭，歐方強調俄國須負全部責任。期待身為聯合國安全理事會常任理事國的中方，能扮演維護聯合國憲章和國際法的積極角色，促使俄國尊重烏克蘭所有領土的主權並立即撤軍。（編輯：唐佩君/邱國強）1130306

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