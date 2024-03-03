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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄中達共識：烏克蘭解決方案須有俄羅斯參與

2024/3/3 13:37
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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天表示，俄羅斯副外交部長格魯金（Mikhail Galuzin）和中國政府歐亞事務特別代表李輝認為，沒有莫斯科的參與，就不可能討論烏克蘭問題的解決方案。

路透社報導，李輝在他第2次推動烏克蘭危機政治解決方案的歐洲訪問期間與格魯金會面。他此行也將造訪波蘭、烏克蘭和德國。

俄羅斯外交部在官網發布聲明指出：「針對烏克蘭危機這個主題，進行了非常積極與徹底的意見交換。」

聲明表示，雙方認為，「沒有俄羅斯的參與和不考慮俄羅斯的安全利益，就不能討論政治外交解決問題」。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，稱此為將烏克蘭「去納粹化」的「特別軍事行動」；但基輔及其西方盟國都說，這場戰爭是一場無端的土地掠奪，開打兩年後，這場戰爭幾乎每天都在造成平民死亡。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130303

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