抗痘產品含致癌苯 美獨立實驗室點名大品牌籲召回

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國獨立實驗室Valisure指出，若干美妝品牌旗下治療痤瘡（青春痘）產品中驗出高含量致癌化學物質苯，包括雅詩蘭黛旗下品牌倩碧（Clinique）、平價零售商達吉特的Up&Up。

路透社報導，總部位於康乃狄克州新海芬（New Haven）的Valisure今天指出，Valisure也向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出請願，呼籲食藥局召回這些產品、加以調查，並修改產業指引。

雅詩蘭黛（Estee Lauder）股價應聲下跌2%。根據Valisure說法，Proactiv、PanOxyl和華爾格林公司（Walgreens）的抗痘肥皂，以及沃爾瑪公司（Walmart）的Equate Beauty抗痘面霜等產品也驗出含有苯。

Valisure指出，處方或非處方過氧苯甲醯（benzoyl peroxide）痤瘡治療產品中，苯的含量可能「高得令人無法接受」。

利潔時公司（Reckitt Benckiser）透過聲明表示，這項研究結果「反映出不切實際的情境，而非真實世界情形」，還說旗下所有Clearasil產品「依照標示使用和存放時」，是安全無虞的。

雅詩蘭黛表示，倩碧在一項產品中使用過氧苯甲醯，「在正常使用情況下安全無虞」。

達吉特（Target）和沃爾瑪並未回應路透社的置評請求。美國食藥局尚未回應Valisure的請願。

這種致癌物質已在多種消費產品中被發現，包括防曬乳、乾洗手和乾洗髮產品，導致寶鹼公司（Procter & Gamble）和嬌生（Johnson & Johnson）等公司製造的產品被召回。

但Valisure指出，在治療痤瘡產品中驗出苯，與在其他案例中驗出苯「完全是兩碼子事」。

Valisure共同創辦人兼總裁賴特（David Light）說：「我們在防曬乳等消費性產品中發現的苯來自受污染成分的雜質，然而在過氧苯甲醯產品中所發現的苯，是來自過氧苯甲醯本身。」

Valisure的檢驗顯示，部分產品的苯含量可能超過食藥局有條件限制濃度限值的800倍以上。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1130307