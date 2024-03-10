非洲每年近60萬人死於瘧疾 5月起獲低價疫苗

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（中央社普恩9日綜合外電報導）世界最大疫苗生產商「印度血清研究所」將從5月開始，在非洲提供低價的新型瘧疾疫苗，以支持這場對抗瘧疾的戰鬥。瘧疾是全球最致命的傳染病之一。

法新社今天報導，印度血清研究所（Serum Institute of India）今年計劃運送2500萬劑與英國牛津大學（Oxford University）研究員共同研發的新瘧疾疫苗R21。

印度血清研究所執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）告訴法新社：「我們第1年就以每劑4美元或更低價格，提供非洲大陸這些疫苗。隨著生產規模擴大，我們或許能再進一步壓低這個價格。」

根據世界衛生組織（WHO），瘧疾是透過瘧蚊叮咬傳播，每年導致逾60萬人死亡，其中95%死者是在非洲。瘧疾對幼童更為致命，每年因瘧疾死亡的人數中，將近50萬是5歲以下的非洲兒童。

普納瓦拉說：「理想上，我們應為具最高染疫風險的人接種疫苗，這是我們的目標。」他也指出，R21疫苗產量最終將能達到年產1億劑。

大部分疫苗將由聯合國兒童基金會（UNICEF）及全球疫苗免疫聯盟（Gavi）採購及分配。

聯合國兒童基金會發言人告訴法新社，查德、中非共和國、剛果民主共和國、莫三比克及南蘇丹將是首批獲得R21疫苗的5個國家，烏干達與奈及利亞計劃今年稍晚引進該疫苗。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130310