菲律賓推全面群島防禦 巴丹島逾百人入後備軍

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（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）南海緊張情勢加劇，馬尼拉當局近日正式實施「全面群島防禦概念」。距台灣僅約140公里的菲律賓巴丹群島省有119名島民加入菲國海軍後備軍人行列，以加強保衛菲律賓北部海域。

菲律賓海軍發布聲明表示，119名巴丹群島省（Batanes）居民9日在巴斯柯鎮（Basco）參加基礎公民軍事課程結業式，正式成為海軍後備軍人。海軍司令阿達奇（Toribio Adaci Jr.）、巴丹群島省省長凱柯（Marilou Cayco）等人出席。

菲國海軍指出，凱柯2017年成為海軍後備軍人，軍階為士官長。

阿達奇致詞表示，海軍後備軍人將有助於加強保衛菲律賓北部海域。

他指出，強化海軍後備部隊將加強菲律賓海軍在專屬經濟海域投射兵力的能力，為菲國海軍「主動群島防禦戰略」做出重大貢獻，並有助於延伸防衛縱深態勢，以保衛菲律賓國土。

阿達奇說，藉由後備軍人的協助，菲國海軍可以在「全面群島防禦概念」下擴充、深化並順利執行任務。

中國海警5日向菲律賓補給船噴射高壓水柱，造成4名菲國海軍輕傷，被認為是迄今菲中在南海最嚴重的衝突，南海緊張情勢急遽升高。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）8日宣布：「國防部與菲律賓武裝部隊已開始實施全面群島防禦概念（Comprehensive Archipelagic Defense Concept）。」

他在聲明中說：「簡而言之，我們正在發展保護和保障我們整片領土和專屬經濟海域的能力，以確保我們的人民和未來世世代代的菲律賓人能自由獲取和享受我們疆域內、理應屬於我們的自然資源餽贈。」

鐵歐多洛說：「因此，我敦促菲律賓武裝部隊指揮官和部隊盡一切所能落實全面群島防禦概念。」

菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等聲索方在南海存在主權爭議。馬尼拉指控北京破壞南海傳統漁場，並驅趕菲律賓漁民，使菲國漁民生計大受打擊。

巴丹群島位於台灣和菲律賓呂宋島之間，是控制呂宋海峽與巴士海峽進出樞紐，戰略位置重要。巴丹群島最北端的雅米島（Mavulis）距台灣僅約140公里。

鐵歐多洛2月曾視察菲國海軍雅米島分遣隊。他表示，巴丹群島是菲律賓北部疆域「先鋒」，要求強化巴丹群島駐軍與建設。（編輯：馮昭）1130311

菲律賓海軍司令阿達奇（左2）、巴丹群島省省長凱柯（右2）等人9日在巴丹群島省舉行的基礎公民軍事課程結業式合影。（菲律賓海軍提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 113年3月11日