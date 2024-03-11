311大地震13週年 海嘯遷徙土地仍有3成難利用

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（中央社記者戴雅真東京11日專電）距離311東日本大地震13年，根據調查，被海嘯侵襲的岩手縣、宮城縣、福島縣等地居民所棄置的土地，至今仍有約3成無法利用。儘管日本政府希望徵用作為公共用地，但當中夾雜私有土地，難以規劃用途。

日本經濟新聞報導，13年前遭大海嘯淹沒土地面積達到561平方公里，相當於東京23區的90%。為避免未來再次受災，政府要求沿海地區許多民眾搬遷到地勢較高地區，或朝內陸移動。截至2023年3月底，共有3萬7000戶完成遷徙。

日本政府將這些海嘯遷徙土地指定為「災害危險區域」，限制民眾不可在此居住，並利用國家經費收購。雖然這些地區不能興建住宅，但可以蓋工廠、商店等，市町村政府為了增加稅收，希望吸引企業入駐。日本政府也透過補助，希望替受災地招商。

仙台市政府活用相關制度，所購入108公頃土地中已利用超過9成。JR東日本集團2021年在仙台市的海嘯遷徙地上建設觀光農園，2年半期間吸引30萬觀光客，成為人氣景點。由於該地區交通便利，也有許多餐廳、溫泉設施進駐。

不過，依舊有許多地區仍在荒廢中。

日本經濟新聞針對3個受災縣的26個市町村展開調查，發現有24個市町村的土地利用前景堪憂。若以面積來看，在國家購入的2130公頃土地中，有576公頃出現問題，約123個東京巨蛋面積，有些地方甚至雜草叢生。

其中一個因素就在於難以取得大面積土地。報導指出，國家經費所收購的土地原則上是住宅用地，原本是店鋪的土地及山林地都被排除在外。因此，在政府收購的海嘯遷徙土地中，這些私人用地夾雜其中。有16個市町村將難以活用土地的因素，歸咎於「難以取得大片用地，無法檢討使用方式」。

雖然國家或地方政府為了取得這些私有地，祭出土地交換，或是稅金減免等政策，但卻存在「土地所有權人去世後無人繼承，或是居住地不明無法取得聯絡」等問題。

即使取得土地，但也出現沒辦法振興產業，或無法創造就業等難題。岩手縣大槌町有7.7公頃用地閒置，當地政府解決私有地問題，把海嘯遷徙土地整片購入，希望打造成產業中心，但官員表示「和企業的交涉並不順利。」

日本政府目前把國家補助制度截止日期，從2020年底延長至2025年底。但岩手縣宮古市官員表示，「由於交通不便，加上災害風險等不利條件，吸引企業前來的誘因不大。」

除此之外，地方政府還得花錢維護這些空地。例如岩手縣陸前高田市必須為閒置的46公頃空地除草，儘管有當地居民幫忙，每年還是要花上1200萬日圓（約新台幣256萬元）。

有些地方政府眼看招商機會渺茫，乾脆免費出借這些空地。像是宮城縣岩沼市一個支援復興工作的公益財團法人，從2015年開始出借空地給業者經營農場放羊，羊群會吃掉空地上的雜草，農場上種起馬鈴薯和番茄，每年吸引3萬人參觀，意外達到活用土地的效果。（編輯：韋樞）1130311