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烏克蘭無人機撞上貝爾哥羅德市政廳 釀2人受傷

2024/3/12 21:17
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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）今天表示，1架烏克蘭無人機撞上貝爾哥羅德市政廳，造成2人受傷，建築物的窗戶也被炸毀。

法新社報導，上述事件發生之際，俄國邊境地區正遭受一波攻擊。莫斯科當局也發布聲明，稱已挫敗親烏克蘭準軍事團體發起的多起跨境突襲行動。

葛拉特卡夫在通訊應用程式Telegram發文指，「1架敵方無人機撞上貝爾哥羅德市市政大樓。」

他說，有1人受到彈片所傷，另1人有腦震盪的情況。

貝爾哥羅德市長狄米多夫（Valentin Demidov）則在他的 Telegram頻道發布窗戶被炸毀和建築物正面受損的照片。

根據他的說法，「無人機撞上了建築物的入口處。」（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130312

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#葛拉特卡夫
#貝爾哥羅德
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