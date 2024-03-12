馬來西亞元首籲齋戒月擱置分歧 強化穆斯林情誼

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（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）馬來西亞國家元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim）夫婦今天配合齋戒月向全國穆斯林祝福，期盼免受災難與威脅，也盼所有穆斯林擱置分歧，強化穆斯林之間情誼。

馬來西亞掌璽大臣賽丹尼爾（Syed Danial Syed Ahmad）10日宣布，大馬穆斯林從12日起進入齋戒月。

伊布拉欣今天透過社群媒體臉書（Facebook）貼文，盼大馬獲上蒼庇佑，不受任何形式的災難與威脅。

他在貼文中也希望透過齋戒月擱置分歧、爭議、衝突，並強化穆斯林間的團結情誼，迎接這個充滿祝福的齋戒月。

大馬副首相法迪拉（Fadillah）也在臉書中呼籲穆斯林勿把齋戒月變成浪費食物的月份。

根據檳城消費人協會（CAP）主席莫希丁阿都卡迪（Mohideen Abdul Kader）發布公告，齋戒月浪費食物比平時增加約15%至20%，他籲請齋戒月期間勿浪費食物。2023年報告顯示在齋戒月丟棄的食物多達9萬噸。

雪蘭莪與吉隆坡歷史與文化資產協會主席陳亞才（Tang Ah Chai）今天受訪指出，齋戒月（Ramadan）從3月12日開始，直到4月10日，也就是一般通稱的開齋節。齋戒月期間，身體健康的穆斯林必須從黎明至日落封齋，不得進食。

他說，馬來西亞不同地區的封齋時間略有差異，通常是在1分鐘至5分鐘之間的差距，以吉隆坡為例，封齋時間從早上6時3分開始直到傍晚7時27分，穆斯林在早上6時前及傍晚7時27分後可以進食。

不過，在特殊情況下，部分穆斯林在齋戒月期間可以不必封齋，包括生病者、懷孕婦女、哺乳期的婦女以及年幼的孩子。

他也說，齋戒月特色之一是傍晚時有很多市集，販售炒飯、米粉、麵類、糕點、飲料與棗子等食物，方便穆斯林開齋時享用。馬來西亞與新加坡的馬來與印度族群中穆斯林比例很高。（編輯：郭中翰）1130312

馬來西亞穆斯林從12日起進入齋戒月，穆斯林聚集等待封齋時間結束。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年3月12日

馬來西亞穆斯林從12日起進入齋戒月，等待封齋時間結束的穆斯林仍虔誠祈禱。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年3月12日

馬來西亞穆斯林從12日起進入齋戒月，圖為穆斯林在清真寺內祈禱。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年3月12日