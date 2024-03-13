印尼漁船翻覆11人海漂3天後獲救 另有2死22失聯

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（中央社雅加達13日綜合外電報導）救援人員今天說，11名印尼漁民緊緊抓住翻覆的船隻，在海上漂流3天後獲救。這起上週末發生的事故造成2人死亡，救援人員還在尋找至少22名失蹤的船員。

法新社報導，這艘漁船載著至少35名船員，3月3日從北雅加達（North Jakarta）港口出發，前往西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）龍目島（Lombok Island）。

然而漁船9日碰上印尼雨季的惡劣天候，在南蘇拉威西省（South Sulawesi）偏遠的塞拉亞群島（Selayar Islands）附近海域翻覆，11名船員在海上漂浮數日後，被發現受困於兩處不同的環礁。

兩名罹難者則是在不同的島嶼上發現的。

海軍和救援志工正在協助搜索。當地搜救官員告訴法新社，「聯合小組將進行搜救行動，他們已經在今天早上出發」，而救援人員需要5個小時才能到達現場。

根據印尼國家通訊社安塔拉（ANTARA）報導，倖存者是被當地漁民看到並通知當局後才找到的。

當地政府官員安迪（Andi Caco Amras）今天告訴法新社，倖存者說，他們穿著救生衣，把自己綁在船上，在海上堅持了3天，「他們隨船被帶到塞拉亞群島，船翻了過來，船底朝上」。

安迪還說，這艘總噸位93噸的船隻載有「捕魚設備，如魚籠、漁網、岩石、繩索、椰子葉和釣魚竿」。

根據安迪的說法，船上共有35人，其中22人失蹤。不過救援機構提供的人數更多，指船上有37人，其中24人失蹤。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130313